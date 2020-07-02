Genel Müdür Yıldız: "Tavşanlı Kozluca Barajı'ndan 2 bin 340 dekar zirai arazisi sulanacak"
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Genel Müdür Yıldız: "Tavşanlı Kozluca Barajı'ndan 2 bin 340 dekar zirai arazisi sulanacak"

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, çalışmaların devam ettiği Kütahya Tavşanlı Kozluca Barajının tamamlanmasıyla barajda depolanacak su ile 2 bin 340 dekar zirai arazinin sulanmasının sağlanacağını açıkladı.

Genel Müdür Yıldız:
02.07.2020 12:42 | Son Güncelleme: 02.07.2020 12:46

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, çalışmaların devam ettiği Kütahya Tavşanlı Kozluca Barajının tamamlanmasıyla barajda depolanacak su ile 2 bin 340 dekar zirai arazinin sulanmasının sağlanacağını açıkladı.

Genel Müdür Kaya Yıldız, DSİ'nin Kütahya'ya yaptığı yatırımlarla illerin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiğini belirterek," Kütahya ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. Halen çalışmaların devam ettiği Kütahya Tavşanlı Kozluca Barajının tamamlanmasıyla barajda depolanacak su ile 2 bin 340 dekar zirai arazinin sulanmasının sağlanacaktır. Baraj inşaatında ulaşım yolları, dipsavak kazıları, beton imalatları, dolusavak kazı imalatları ve cebri boru kaynak işleri tamamlanmış olup baraj gövdesinde kazı çalışmaları ve Dolusavak betonarme imalatları devam etmektedir 'dedi.

Müdür Yıldız, 32 metre yüksekliğe ve 700 bin metreküp su depolama kapasitesine sahip olan Kütahya Tavşanlı Kozluca Barajının tamamlanması ile 2020 birim fiyatları ile dekar başına bin 148 TL gelir artışı ve ülke ekonomisine yıllık 3 Milyon 77 bin TL katkı sağlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi hedeflenen "1071 Gölet" projesi kapsamında Kütahya'nın da nasibini aldığını ifade eden Yıldız," DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Manşet

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