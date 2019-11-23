Genel Müdür Poyraz, Başkan Yaman ile bir araya geldi

23.11.2019 11:12 | Son Güncelleme: 23.11.2019 11:18

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ı ziyaret etti.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, konuklarına teşekkür etti. Ardından bir açıklamada bulunan Başkan Yaman, "Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürümüz Fahrettin Poyraz, Bilecik geçmiş dönemlerde il genel meclis başkanlığını yürüten kardeşim Serkan Yıldırım beldemize gelerek bizleri ziyaret ettiler. Beldemiz için gerek Bilecik'te gerekse Ankara'da bizleri yalnız bırakmayan saygıdeğer genel müdürümüze ve Serkan başkanımıza nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA