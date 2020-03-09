Genel Müdür Başaran, Zeytinliova'da MASKİ'nin Projelerini Anlattı MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Akhisar ilçesine bağlı Zeytinliova Mahallesi'ni ziyaret ederek, idare olarak mahallede hayata geçirecekleri altyapı projesini anlattı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Akhisar ilçesine bağlı Zeytinliova Mahallesi'ni ziyaret etti. Genel Müdür Başaran'a, Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Projeler Daire Başkanı Türkan Taş Köroğlu ve teknik personel eşlik etti. Mahallede Muhtar Gülten Demir ve mahalle sakinleri ile bir araya gelen Başaran, Zeytinliova'da hayata geçirilecek projeler hakkında bilgi verdi. Belde durumundan mahalleye dönüşen Zeytinliova'nın altyapı projesinin önemine değinen Genel Müdür Başaran, mahalleleri yıllardır bekledikleri hizmetlere kavuşturmak için dört bir koldan çalıştıklarını söyledi.

"Hizmetleri dört gözle bekliyoruz"

Zeytinliova Mahalle Muhtarı Gülten Demir, "Mahallemizin altyapısını sağlıklı hale getirmek için MASKİ çalışmalarını sürdürüyor. MASKİ Genel Müdürümüz Şehnaz Başaran da mahallemizde gerçekleştirmeyi planladıkları iş ile ilgili bizleri bilgilendirdi. Kendilerine ilgilerinden ötürü teşekkür ediyoruz. Hizmetleri dört gözle bekliyoruz. Cengiz Başkanımıza da selamlarımızı ve başarı dileklerimizi iletiriz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler