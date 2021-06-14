Genel Müdür Aslay, Alaşehir İlçe Şefliğine Ziyarette Bulundu
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Genel Müdür Aslay, Alaşehir İlçe Şefliğine Ziyarette Bulundu

Genel Müdür Aslay, Alaşehir İlçe Şefliğine Ziyarette Bulundu
Bültenler - Haberler | Güncel

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Alaşehir ilçe hizmet binasında bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, ilçede yürütülen çalışmalar ile atıksu arıtma tesislerinin ve içme suyu kaynaklarının durumu görüşüldü.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay, Alaşehir ilçesine bir ziyarette bulundu. Ziyarette Aslay'a Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı Serpil Çakır ve Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Hilmi Serkan Emir eşlik etti. Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Himmet Güneş ve MASKİ İlçe Şefi Mustafa Korkusuz'un bir sunum yaptığı ziyarette, ilçede bulunan atıksu arıtma tesislerinde yürütülen çalışmalar ve içme suyu kaynaklarının durumu hakkında bilgiler verildi.

Manisa'daki 19 Tesisin 2'si Alaşehir'de bulunuyor

MAKSİ Genel Müdürü Burak Aslay, son dönemde Marmara Denizinde yaşanan müsilaj (deniz salyası) sorununu üzüntüyle takip ettiklerini ve bu sorunun Ege Denizinde yaşanmaması için mücadele ettiklerini belirterek, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün vizyonu dahilinde başarıyla işlettiğimiz atıksu arıtma tesislerimize gelen kirli suyu arıtarak temiz bir şekilde doğaya salıyoruz. Hem verimli topraklarımızın hem de denizlerimizin temizliği için bu tesislerimizde yürüttüğümüz faaliyetlerin önemi çok büyük. İl genelinde işlettiğimiz 19 atıksu arıtma tesisimizin 2'si Alaşehir ilçemizde bulunuyor. Doğaya arıtılmış suların salınması da bir tarım kenti olan Alaşehir için büyük önem arz ediyor" diye konuştu.

Alaşehir'e yeni içme suyu kaynakları kazandırılacak

Genel Müdür Aslay, ilçe genelinde içme suyu temini noktasında bu güne kadar 76 adet içme suyu deposu, 23 adet terfi binasının yenilendiğini, 64 adet sondaj kuyusunun açıldığını ve Çamlıbel, Çarıktekke ile Dağarlar mahallelerine içme suyu arıtma tesislerinin inşa edildiğini belirtti. Aslay, "İlçemiz genelinde temiz ve sağlıklı içme suyu temini noktasında çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2 adet ilçe merkezinde olmak üzere toplam 12 adet daha sondaj kuyusu çalışmalarımız devam ediyor. Kuyuların işleme alınmasıyla birlikte Alaşehir'in içme suyu kaynaklarını artıracağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler

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