Genel Başkan Demirel Vali Soytürk ile bir araya geldi
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Genel Başkan Demirel Vali Soytürk ile bir araya geldi

03.12.2020 12:45 | Son Güncelleme: 03.12.2020 12:48
Genel Başkan Demirel Vali Soytürk ile bir araya geldi

Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği Genel Başkanı Kemal Demirel ve beraberindeki Kilis Valisi Recep Soytürk ile bir araya geldi.

Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği Genel Başkanı Kemal Demirel ve beraberindeki Kilis Valisi Recep Soytürk ile bir araya geldi.

Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği Genel Başkanı Demirel yönetim kurulu üyeleri ile Kilis Şube Başkanı Mahmut Ağdalyan ile birlikte 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Vali Recep Soytürk'ü makamında ziyaret ettiler.

Vali Recep Soytürk, Her zaman engellilerin yanında olduklarını, her türlü sorun, sıkıntılarını çözmek için çalışacaklarını söyledi.

Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği Genel Başkanı Kemal Demirel, Vali Recep Soytürk'e yakın ilgi ve alakası için teşekkür ettiklerini ifade etti. - KİLİS

Genel Başkan Demirel Vali Soytürk ile bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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