Genel af çıkarsa Ekrem İmamoğlu, Selahattin Demirtaş, Ümit Özdağ aftan yararlanır mı?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 Temmuz Cumartesi günü sabahı "tarihi bir konuşma" yapacağını duyurdu. Konuşmanın içeriği merak edilirken sosyal medyada Genel af çıkacak mı, konusu merak edildi. Peki, Genel af çıkarsa Ekrem İmamoğlu, Selahattin Demirtaş, Ümit Özdağ yararlanır mı?

GENEL AF ÇIKACAK MI?

AK Parti olarak 11 Temmuz Cuma günü "kampa gireceklerini", bunun "pazar gününe kadar devam edeceğini" söyleyen Çelik, Erdoğan'ın cumartesi günü yapacağı "tarihi konuşmayla" ilgili olarak, "...Bütün vatandaşlarımızı cumartesi sabahı Sayın Cumhurbaşkanımızın yapacağı o konuşmayı dinlemeye davet ediyorum," ifadelerini kullandı.

Çelik'in gündeminde PKK'nın silah bırakma kararı almasıyla devam eden "yeni çözüm sürecine" ilişkin son gelişmeler vardı. Program moderatörünün, "Terörsüz Türkiye süreci vatandaşta karşılık buldu mu?" şeklindeki sorusuna şu yanıtı verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımıza olağanüstü bir güven var. Sayın Devlet Bahçeli'ye olağanüstü bir güven var. Yani sayın Cumhurbaşkanımızın, sayın Devlet Bahçeli'nin millet ve devlet aleyhine bir iş yapmayacağı konusunda zaten kesin bir kanaat söz konusu."

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) konuyla ilgili komisyon kurulmasının planlandığı bu yeni süreç hükümet tarafından 'Terörsüz Türkiye' kavramıyla tanımlanıyor.

Genel af çıkıp çıkmayacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Cumartesi günü yapılacak açıklamada konuşmanın içeri belli olacak.

Genel af ilan edilirse detaylar açıklamada yer alacaktır. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

GENEL AFFIN HUKUKİ SONUÇLARI ŞUNLARDIR:

• Genel af halinde, yürütülmekte olan savcılık soruşturmaları takipsizlik kararı ile sonuçlandırılır.

• Ceza mahkemelerinde açılan ve devam eden kamu davaları hakkında düşme kararı verilir.

• Kesinleşmiş ceza mahkumiyeti tüm sonuçlarıyla birlikte ortadan kalkar. Yani, hüküm infaz edilmez.

• Genel affa uğramış tüm cezalar, adli sicil kaydı düzeltilerek sabıka kaydından çıkarılır. 5352 sayılı Adli Sicil Kanununun geçici 9. maddesine göre genel af halinde Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce silinerek, arşiv kaydına alınır. Ancak özellikle belirtelim ki adli sicil kaydı silinmemektedir, arşiv kaydına alınmaktadır.

• Genel affa uğrayan hükümlü tekrar suç işlese bile, hakkında tekerrür hükümleri uygulanamaz. Affa uğrayan hükümlünün tekrar suç işlemesi halinde yargılama neticesinde hakkında cezanın ertelenmesi kararı da verilebilir. Ancak, tekrar suç işleyen hükümlü hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilemez.

• Memur veya diğer kamu görevlileri hakkında verilen disiplin cezasına bir mahkumiyetin sonucu olarak karar verilmişse, mahkumiyetin genel affa uğramasıyla disiplin cezası da ortadan kalkar. Disiplin cezası, mahkumiyet dışındaki bir nedenle verilmişse, genel af, disiplin cezasını ortadan kaldırmaz.

• Cezaevinde hükümlü veya tutuklu bulunan şahıslar, genel af yasalaştıktan sonra derhal tahliye edilir.

GENEL AF ÇIKARSA SİCİL SİLİNİR Mİ?

Adli Sicil Kaydının Silinmesine İlişkin Esaslar

5352 sayılı Kanunun geçici 2/1. maddesine göre, 01.06.2005 tarihinden sonra işlenen suçlarla ilgili kayıt silme işlemleri ise, bu Kanun hükümlerine göre yerine getirilecektir.

Anılan Kanunun "Adli sicil bilgilerinin silinmesi" başlıklı 9. maddesinde: "(1) Adlî sicildeki bilgiler;

a) Cezanın veya güvenlik tedbirinin infazının tamamlanması,

b) Ceza mahkûmiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme veya etkin pişmanlık,

c) Ceza zamanaşımının dolması,

d) Genel af,

Halinde Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce silinerek, arşiv kaydına alınır.