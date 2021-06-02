Gene mi, yine mi? Gene mi, yine mi TDK doğru yazılışı... Gene mi, yine nasıl yazılır?

Günlük hayatta sıklıkla kullandığımız kelimelerden bazıları Farsça ya da Arapça kelimelerden biriyle Türkçe bir sözcüğün birleşiminden oluşur. Peki, Gene mi, yine mi? Gene mi, yine mi TDK doğru yazılışı... Gene mi, yine nasıl yazılır?