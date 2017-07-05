Gençpa Teknoloji'nin Yeni Genel Müdürü Ufuk Gürsoy



2002 yılından beri iş ortaklarına ve bayilerine katma değerli hizmetler sunan Gençpa Teknoloji, yeni genel müdürü olarak teknoloji sektörünün tecrübeli ve başarılı ismi Ufuk Gürsoy'u atadı. LG Electronics başta olmak üzere birçok önemli şirketin yönetiminde yer alan Ufuk Gürsoy'u ekibine katarak yeniden yapılanma sürecini başlatan Gençpa Teknoloji 2017'de kadrosunu genişletmeye devam ediyor.

Gençpa Teknoloji Genel Müdürü olarak göreve başlayan Gürsoy, aynı zamanda grubun Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışmalarını sürdürecek. Gürsoy, önümüzdeki dönemde grubun yeni hedefleri ve vizyonu ile tüm yönetim süreçlerine de liderlik edecek.

Profesyonel iş hayatına 1995 yılında Vestel'de başlayan Gürsoy, daha sonra Genpa, LG Electronics gibi önemli teknoloji şirketlerinin satış ve pazarlama alanlarında yönetici olarak görev yaptı. Gençpa Ailesi'ne katılmadan önce son olarak LG Electronics Türkiye'de 2009-2016 yılları arasında üst düzey yönetici olarak görev alan Gürsoy, LG Electronics'teki üstün başarılarından dolayı 2014 yılında dünya çapında "LG Electronics Yılın Kişisi Ödülü"ne layık görüldü.

Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden 1994 yılında mezun olan Ufuk Gürsoy, Marmara Üniversitesi'nde MBA eğitimini tamamladı. Gürsoy, evli ve iki çocuğu bulunuyor.