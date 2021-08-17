Genco Erkal'ın yaşamını anlatan belgesel izleyiciyle buluştu
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Genco Erkal'ın yaşamını anlatan belgesel izleyiciyle buluştu

Genco Erkal'ın yaşamını anlatan belgesel izleyiciyle buluştu
Anadolu Ajansı / Hilal Uştuk - Haberler | Güncel

Tiyatro ve sinema oyuncusu Genco Erkal'ın oyunculuk kariyerini ve yaşamını tüm detaylarıyla işleyen "Tiyatroya adanmış bir yaşam: Genco" belgeselinin prömiyeri yapıldı.

Tiyatro ve sinema oyuncusu Genco Erkal'ın oyunculuk kariyerini ve yaşamını tüm detaylarıyla işleyen "Tiyatroya adanmış bir yaşam: Genco" belgeselinin prömiyeri yapıldı.

ENKA Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşen gösterime 83 yaşındaki sanatçının yanı sıra Ayşe Tatari, Metin Akpınar ve Tilbe Saran'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda oyuncu katıldı.

ENKA Sanat'ın yapım sponsorluğunu üstlendiği belgeselin yönetmenliğini, "Ve Perde" ve "Leyla Gencer: La diva Turca" yapımlara imza atan Selçuk Metin, senaryo yazarlığını ise Genco Erkal üstlendi.

Gösterimin ardından sahneye çıkan Erkal, emeği geçen herkese teşekkür ederek, "İnsan hayatta daha başka ne bekleyebilir? dedim. Bu benim için çok büyük bir armağan gerçekten. Sevginize, dostluğunuza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Genco Erkal'ın yaşamını anlatan belgesel izleyiciyle buluştu
Genco Erkal'ın yaşamını anlatan belgesel izleyiciyle buluştu
Genco Erkal'ın yaşamını anlatan belgesel izleyiciyle buluştu
Genco Erkal'ın yaşamını anlatan belgesel izleyiciyle buluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilal Uştuk

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