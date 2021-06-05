Gençlik ve Spor Bakanlığı heyetinden Rektör Türkmen'e ziyaret
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Gençlik ve Spor Bakanlığı heyetinden Rektör Türkmen'e ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanlığı heyetinden Rektör Türkmen'e ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gençlik ve Spor Bakanlığı heyeti ile Spor Federasyonu Başkanları, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen'e ziyarette bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı heyeti ile Spor Federasyonu Başkanları, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen'e ziyarette bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altunsoy, Spor Federasyonları Daire Başkanı Fatih Uysal, Spor Kulüpleri Daire Başkanı Ercan Yıldız, Sporcu Yetiştirme Daire Başkanı Selçuk Çebi, Spor Eğitim ve Araştırmalar Daire Başkanı Şükrü Yılmaz ile Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı ve Başkan Vekili Osman Ercan, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Misafirler, Bayburt Üniversitesi Baberti Külliyesi Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, Rektör Türkmen'e yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Misafirperverliği için kendisine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar dilediler.

Dünya Bocce Konfederasyonu Başkanlığı ile Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanlığını da yürüten Rektör Türkmen ise; spor camiası ile etkin ve sürekli işbirliği içerisinde olacaklarını söyledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyetini aktararak tüm misafirlere teşekkür etti. - BAYBURT

Gençlik ve Spor Bakanlığı heyetinden Rektör Türkmen'e ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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