Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı yeni kabine açıklaması kapsamında Osman Aşkın Bak'ın yerine Gençlik ve Spor Bakanı, Kulalı Mehmet Muharrem Kasapoğlu oldu.17 Aralık 2012 tarihinde Bekir Yunus Uçar'ın yerine Spor Toto Teşkilat Başkanlığı görevine getirilen ve 6 yıllık görev süresince yurt genelinde sporda tesisleşmeye yönelik attığı önemli adımlarla büyük takdir spor camiasında büyük saygı ve takdir toplayan Kulalı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, memleketi Kula'ya da son olarak Kula Belediyesi'nin altyapısını hazırladığı 11 Milyonluk Yatırımla Dev Spor Kompleksi İnşaatını başlatmıştı. Spor Toro Teşkilat Başkanlığı öncesinde de Başbakanlık Müşaviri ve Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'in müşavirliğini yapan Mehmet Muharrem Kasapoğl'nu bir hafta önce başta Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Manisa İl e Belediye Başkanları ziyaret etmişti.

Başkan Tosun; "Gözün Aydın Olsun Kula"

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Gençlik ve Spor Bakanlığı görevine getirilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada; " Spor Toto Teşkilatı Başkanı ikenCumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yeni kabinesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı görevine getirilen, Kulamıza nice eserler kazandırılmasında büyük katkı ve gayretleri olan Kulalı hemşehrimiz Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu tebrik ediyorum. Kulamıza hayırlı uğurlu olsun.." ifadelerini kullandı.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto Teşkilat Başkanı olarak görev yaptığı dönemde, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durmasını sağlamak amacıyla, spor yapmalarına imkan sağlayacak projeleri ile tanınıyor.