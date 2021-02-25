Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun İshak Paşa Sarayı ziyareti

Tesadüfün bu kadarı! Hülya Avşar, kayıp kızı Helen'i bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Ağrı ziyareti Bakan Kasapoğlu'nun İshak Paşa Sarayını gezmesi İshak Paşa Sarayı'nın drone kamera ile çekilen görüntüleri Bakan Kasapoğlu ve beraberindekilerin sarayda incelemelerde bulunması AĞRI - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet...