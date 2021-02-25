Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun İshak Paşa Sarayı ziyareti
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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun İshak Paşa Sarayı ziyareti

25.02.2021 19:50 | Son Güncelleme: 25.02.2021 19:55

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Ağrı ziyareti Bakan Kasapoğlu'nun İshak Paşa Sarayını gezmesi İshak Paşa Sarayı'nın drone kamera ile çekilen görüntüleri Bakan Kasapoğlu ve beraberindekilerin sarayda incelemelerde bulunması AĞRI - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet...

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Ağrı ziyareti

Bakan Kasapoğlu'nun İshak Paşa Sarayını gezmesi

İshak Paşa Sarayı'nın drone kamera ile çekilen görüntüleri

Bakan Kasapoğlu ve beraberindekilerin sarayda incelemelerde bulunması

AĞRI - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan İshak Paşa Sarayı'nı ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun İshak Paşa Sarayı ziyareti
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun İshak Paşa Sarayı ziyareti
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun İshak Paşa Sarayı ziyareti
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun İshak Paşa Sarayı ziyareti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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