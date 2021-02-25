Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun İshak Paşa Sarayı ziyareti
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Ağrı ziyareti Bakan Kasapoğlu'nun İshak Paşa Sarayını gezmesi İshak Paşa Sarayı'nın drone kamera ile çekilen görüntüleri Bakan Kasapoğlu ve beraberindekilerin sarayda incelemelerde bulunması AĞRI - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet...
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Ağrı ziyareti
Bakan Kasapoğlu'nun İshak Paşa Sarayını gezmesi
İshak Paşa Sarayı'nın drone kamera ile çekilen görüntüleri
Bakan Kasapoğlu ve beraberindekilerin sarayda incelemelerde bulunması
AĞRI - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan İshak Paşa Sarayı'nı ziyaret etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez