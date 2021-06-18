Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Nevşehir'de
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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Nevşehir'de

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Nevşehir'de
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir dizi gezi ve incelemelerde bulunmak üzere Nevşehir'e geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir dizi gezi ve incelemelerde bulunmak üzere Nevşehir'e geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Nevşehir ziyaretine Valilik ziyareti ile başladı. Burada Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran tarafından karşılanan Bakan Kasapoğlu, Vali Becel'den Nevşehir'de yapılan çalışmalar hakkında bilgiler almasının ardından ilçe belediye başkanları ile değerlendirme toplantısına katıldı.

Nevşehir Valiliğinde düzenlenen toplantının ardından Nevşehir'de esnaf ziyaretlerinde bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ziyaret ettiği esnaflar ile bir süre sohbet etmesinin ardından çeşitli kitaplar hediye etti.

Esnaf ziyaretlerinin ardından AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Kasapoğlu burada partililer ile hitap etti. Bakan Kasapoğlu burada konuşmasında, "Biz gündelik uğraşıların hareketi değiliz. Sıradan bir parti değiliz. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde insanlığı esas alan, insanlığa hizmeti esas alan, hakkı, adaleti, vicdanı odak alan bir hareketiz dedi. Kasapoğlu, "Tabi bugün Nevşehir'de bereketli bir gün yaşıyoruz. Özellikle gençlerimiz ve kadınlarımız başta olmak üzere tüm Nevşehir'e hitap edecek yeni yatırımlarımızı az önce detaylı bir şekilde masaya yatırdık. ve hamdolsun hem Nevşehir merkez için hem ilçeler için, köylere, beldelere kadar havuzlarıyla, sahalarıyla, salonlarıyla, gençlik merkezleri olmak üzere yeni bir yatırım hamlesi başlatıyoruz. Ben Nevşehir için Nevşehir halkı için hayırlı olmasını diliyorum. Nevşehir Türkiye'nin dışarıya açılan yüzlerinden bir tanesidir. Özellikle tarihiyle, coğrafyasıyla, tabiatı ve değerli halkıyla hakikaten bizlerin eşsiz illerinden bir tanesidir. Bizde bakanlık olarak hem gençlik anlamında hem spor anlamında Nevşehir'imizi farklı bir boyuta taşımanın heyecanı içerisindeyiz. Gençlik bizim en büyük umudumuz. Gençlerimizi Türkiye'nin dört bir tarafından Nevşehir'de buluşturacağız. ve bugün aldığımız kararla Nevşehir'de çok yakın bir zamanda Gençlik Merkezi olmayan bir ilçemiz kalmayacak. Tabi bu özellikle bizlerin AK Parti olarak Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde 19 yıl önce başlayan hizmet politikası insan odaklı politikasının her geçen gün ileriye taşımasına yönelik bir çalışma. Bunu inşallah 2023 vizyonumuz, 2053 vizyonumuz, 2073 vizyonumuz her biri bizler için önemli bir hedef. Biz gündelik uğraşıların hareketi değiliz. Sıradan bir parti değiliz. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde insanlığı esas alan, insanlığa hizmeti esas alan, hakkı, adaleti, vicdanı odak alan bir hareketiz. Siz değerli yol arkadaşlarımızla beraber hedeflerimize inançlarımız doğrultusunda, gayelerimiz doğrultusunda inşallah birer birer yürüyeceğiz. Önemli bir süreci geride bıraktık. Kongre sürecimizi geride bıraktık. Yine bir olarak yine beraber olarak bir kardeş olarak geride bıraktık. Ben bu vesileyle yeni süreçte teşkilatımıza, İl Başkanımıza ve siz değerli ekibine başarı diliyorum" diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu daha sonra Nevşehir Belediyesi'ni ziyaret etmek üzere partiden ayrıldı. - NEVŞEHİR

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Nevşehir'de
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Nevşehir'de
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Nevşehir'de
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Nevşehir'de

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Nevşehir'de - Haberler
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