Son dakika! Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, gençlerle bir araya geldi

ÇANKIRI (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çankırı'da gençlerle türkü söyledi.

Çeşitli incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Bakan Kasapoğlu, Çankırı Belediyesini ziyaret etti. Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen tarafından karşılanan Bakan Kasapoğlu, Esen'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Belediye ziyaretinin ardından Şehit Uhud Kadir Işık Gençlik Merkezi'ne geçen Kasapoğlu, burada kurslara katılan öğrencilerle sohbet etti.

Müzik atölyesindeki eğitmenlerin söylediği türkülere eşlik eden Bakan Kasapoğlu, piyano kursunda eğitim alan minik öğrencilerin performanslarını da dinledi.

Gençlik merkezindeki ders çalışan öğrencilerle de sohbet eden Bakan Kasapoğlu, daha sonra Çankırı Karatekin Üniversitesini ziyaret etti.

Rektör Prof. Dr. Harun Çiftçi tarafından karşılanan Bakan Kasapoğlu, buradaki görüşmenin ardından kentten ayrıldı.