Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu Nevşehir'de
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu Nevşehir'de

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu Nevşehir'de
Habermetre - Haberler | Toplum

Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, çeşitli inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Nevşehir'e geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, çeşitli inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Nevşehir'e geldi. Sayın Bakanımızı Valilik girişinde Valimiz Sn. İnci Sezer Becel ve protokol üyeleri karşıladı. Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu Valilik şeref defterini imzaladı. Vali Becel ile makamında bir süre görüşen Bakan Kasapoğlu, ilimizde yürütülen çalışmalar ile ilgili bilgi aldı. Makam ziyareti sonrasında Gençlik ve Spor Bakanı Sn. Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu başkanlığında İl Değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Bakan Kasapoğlu, toplantıda Vali Becel'den Nevşehir ile ilgili brifing aldı. Valimiz Sn. İnci Sezer Becel, Gençlik ve Spor Bakanımız Sn. Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na günün anısına hediye takdiminde bulundu. Valilik önünde hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından Bakan Kasapoğlu programlarına devam etmek üzere Nevşehir Valiliğinden ayrıldı.

Kaynak: Habermetre

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