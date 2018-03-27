Mardin'de başlayan Gençlik Merkezleri Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları Güneydoğu Anadolu Bölge finalleri devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen yarışma kapsamında Mardin Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan finallerin bugünkü bölümünde Türk Müziği yarışması yapıldı.

"Sahne sırası sende" sloganıyla, 18-23 ve 24-29 yaş gruplarında solo erkek ses, solo kadın ses ve özgün yorumlama dallarında organize edilen yarışmada, gençler, Türk halk, Türk sanat ve geleneksel Türk müziğinden eserleri seslendirdi.

Yarışmada 18-23 yaş gruplarında kadınlarda Batman'dan Semanur Kaya, erkeklerde Adıyaman'dan Mehmet Mecit Bozkurt, 24-29 yaş kadınlarda Batman'dan Leyla Dayan, erkeklerde ise Siirt'ten katılan Emrah Öndeş birinci olurken Diyarbakır'dan Muhammet Bulut ve ekibiyle özgün yorumlama dalında birinciliği elde etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Etkinlikler ve Sosyal Faaliyet Daire Başkanı Halil İbrahim Demir, kültür ve sanata çok önem verdiklerini söyledi. Bu kapsamda 81 ilde kültür ve sanat yarışmaları gerçekleştirildiğini belirten Demir, şöyle devam etti:

"2018 yılının ilk üç ayında 27 bin gencimize dokunduk, bunlarla kültür ve sanatı değerlendirdik. Şiir okudular, müzik söylediler, tiyatro yaptılar ve bilgi yarışmasına katıldılar. Bunun ilk ayağını Erzincan'da gerçekleştirdik. İkinci ayağı içinde kadim şehir Mardin'deyiz. Dün bilgi yarışmasını bugün de Türk müziği yarışmasını gerçekleştirdik. Amacımız geçmişteki kültürümüzü geleceğimize iletmektir. "

Yarışma birincilerinden Semanur Kaya da Bakanlığın bütün imkanlarından faydalanabildiklerini belirtti.

Her dönem yarışmalara katıldıklarını ve çok sıcak ve samimi ortamda kültür ve sanat etkinliklerin yapıldığını vurgulayan Kaya, şöyle dedi:

"Önceden pek böyle etkinlikler yoktu. Güzel yerlere gelmiş insanlar birçok zorluklarla bir yerlere geliyordu. Şu anda ise çok güzel imkanlarımız var. Bugünlere bin şükür. Bakanlığın gençlik merkezilerinden, kültür merkezlerinden, kurslardan, korolardan her yerlerden yararlanıyoruz. Bu ortamda olmaktan çok mutluyum."

Kültür ve sanat alanında 4 kategoride yapılan Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Adıyaman, Siirt, Mardin, Kilis'ten gençlerin katıldığı yarışmalarda bölge finallerinde en fazla puanı alan ekip, Türkiye finallerine katılmaya hak kazanacak.

Yarın şiir okuma yarışmalarının yapılacağı program, 29 Mart'taki tiyatro yarışmalarıyla sona erecek.