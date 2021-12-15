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Gençlerin kavgasında kan aktı

Gençlerin kavgasında kan aktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Balıkesir'de iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'de iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 2 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kasaplar mahallesi, 11006. sokakta meydana gelen olayda daha önce aralarında husumet bulunan S.Ö. ve Y.B. isimli şahıs kafede karşılaştılar. Sözlü tartışmayla başlayan kavga kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Y.B'nin beraberinde H.B., ve R.B. isimli şüphelilerle karıştığı kavgada S.Ö. ve A.S.Ü. isimli şahıslar bıçaklanarak yaralandı. Olay yerine kısa süreden polis ekipleri şüpheliler H.B., Y.B. ve R.B.'yi suç aleti bıçakla birlikte yakalarken, yaralanan A.S.Ü. ve S.Ö. isimli şahıslar ise Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Taşkın Sarıca - Umut Sayan-İHA)

Gençlerin kavgasında kan aktı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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