Gençlerin kamyon arkasındaki tehlikeli yolculuğu
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Gençlerin kamyon arkasındaki tehlikeli yolculuğu

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir'in Konak ilçesi İkiçeşmelik Caddesi'nde Üçyol'dan Çankaya yönüne sokağa çıkma kısıtlamasının geçerli olduğu 21.20'de gitmekte olan kamyonetin kasasında 4 genç ayakta yolculuk yaptı.

İzmir'in Konak ilçesi İkiçeşmelik Caddesi'nde Üçyol'dan Çankaya yönüne sokağa çıkma kısıtlamasının geçerli olduğu 21.20'de gitmekte olan kamyonetin kasasında 4 genç ayakta yolculuk yaptı. Sebze ve meyve kasaları yüklü kamyonetin boş olan küçük bir bölümünde ayakta duran gençler vatandaşların dikkatini çekti. Gençlerden bazılarının kamyonetin açık kasasında zıplaması ve tehlikeli hareketler yapması ise vatandaşların endişeye neden oldu.

Gençlerin kamyon arkasındaki tehlikeli yolculuğu
Gençlerin kamyon arkasındaki tehlikeli yolculuğu
Gençlerin kamyon arkasındaki tehlikeli yolculuğu
Gençlerin kamyon arkasındaki tehlikeli yolculuğu

Kaynak: Anadolu Ajansı

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