Gençlerin iyilik hareketi yaşlıların hayır duaları ile karşılandı
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Gençlerin iyilik hareketi yaşlıların hayır duaları ile karşılandı

Gençlerin iyilik hareketi yaşlıların hayır duaları ile karşılandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Adana'nın Kozan ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Temsilciliğinin başlattığı ve Türk Kızılay'ı gençlik üyelerinin de destek verdiği etkinlikte gençler ramazan ayı boyunca biriktirdikleri okul harçlıkları ile merkez ve kırsal mahallelerinde ihtiyaç sahibi ailelere ramazan pidesi dağıttı.

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Adana'nın Kozan ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Temsilciliğinin başlattığı ve Türk Kızılay'ı gençlik üyelerinin de destek verdiği etkinlikte gençler ramazan ayı boyunca biriktirdikleri okul harçlıkları ile merkez ve kırsal mahallelerinde ihtiyaç sahibi ailelere ramazan pidesi dağıttı.

Poskabasakal Mahallesi'nde hayırseverlerin desteğini de alan gençler harçlıkları ile birlikte aldıkları 400 çift Ramazan pidesini ihtiyaç sahipleri ile buluşturdu. Mahalle sakinleri ile gençler arasında duygu dolu anlar yaşanırken, gençleri köy sakinleri hayır duaları ederek uğurladı.

Kızılay gönüllüsü Alperen Can, bu hafta sokağa çıkma yasağında öğrenciler olarak köy halkının iftarında dualarında yer almak istediklerini ifade ederek, "İçimiz ısındı mutlu olduk" dedi.

TÜGVA Üyesi Semih Akgül ise, "Harçlıklarımızı biriktirdik. İftar öncesi sokağa çıkma yasağında sıcak bir karşılama ile ekmek dağıtımına geldik, mutluyuz" dedi.

TÜGVA Kozan Temsilcisi Özgür Çoban ise gençler ile kendi aralarında biriktirdikleri harçlıklarla sokağa çıkma yasağında halka ekmek dağıttıklarını belirterek, "Varsaklar Mahallesi'nde başladık Ağlıboğaz Mahallesi'nde dağıtım yaptık. Bugüne kadar bin çift ramazan pidesi dağıttık. Bugün de Poskabasakal Mahallesi'ndeyiz. Mutluyuz" diye konuştu.

Genç Kızılay İlçe Başkanı Osman Uçar ise, "Gençler emojiler ile değil tebessümleri ile gönüllere giriyor. Ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaşacağız" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Nezihe Avcı (65), "Gençlere teşekkür ederim. Paraları bitmesin Allah ailelerine, vatanına, milletine hayırlı evlat etsin" dedi. - ADANA

Gençlerin iyilik hareketi yaşlıların hayır duaları ile karşılandı
Gençlerin iyilik hareketi yaşlıların hayır duaları ile karşılandı
Gençlerin iyilik hareketi yaşlıların hayır duaları ile karşılandı
Gençlerin iyilik hareketi yaşlıların hayır duaları ile karşılandı
Gençlerin iyilik hareketi yaşlıların hayır duaları ile karşılandı
Gençlerin iyilik hareketi yaşlıların hayır duaları ile karşılandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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