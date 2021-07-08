Gençlere rol model olan isimler TRT EBA'da lise öğrencileriyle deneyimlerini paylaşacak
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Gençlere rol model olan isimler TRT EBA'da lise öğrencileriyle deneyimlerini paylaşacak

Gençlere rol model olan isimler TRT EBA'da lise öğrencileriyle deneyimlerini paylaşacak
Anadolu Ajansı / Esin Işık - Haberler | Güncel

TRT EBA'da "Telafide Ben de Varım" programında, gençlere rol model olan isimler, deneyimlerini lise öğrencileriyle paylaşacak.

TRT EBA'da "Telafide Ben de Varım" programında, gençlere rol model olan isimler, deneyimlerini lise öğrencileriyle paylaşacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, yarın başlayacak programın, ilk konuğu Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın olacak. Kalın, saat 21.00'de "Düşünce Tarihi" dersiyle TRT EBA Lise'de öğrencilerle bir araya gelecek.

Toplumun yakından tanıdığı ve gençlere rol model olan isimlerin, uzman ve başarılı oldukları alanlar hakkında bilgi ve tecrübelerini lise öğrencilerine aktaracağı program, her cuma yayınlanacak.

Programa haftaya psikiyatrist Prof. Dr. Kemal Sayar "Psiko-Sosyal Destek", Mazhar Fuat Özkan (MFÖ) grubu ise "Müzik Kültürü" dersiyle konuk olacak.

Gençlere rol model olan isimler TRT EBA'da lise öğrencileriyle deneyimlerini paylaşacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık

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