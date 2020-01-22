: Gençlerbirliği'nin onursal başkanı İlhan Cavcav, kabri başında anıldı

22.01.2020 13:24 | Son Güncelleme: 22.01.2020 13:25

Türk futbolunun efsane isimlerinden Gençlerbirliği'nin onursal başkanı İlhan Cavcav, vefatının 3. yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki anma törenine Cavcav'ın ailesi, Gençlerbirliği Yönetim Kurulu üyeleri, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, futbolcular Ahmet Oğuz ve Halil İbrahim Pehlivan ile yakınları katıldı.

Anma töreninde merhum İlhan Cavcav'ın mezarı başında Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, yaptığı konuşmada, "Bugün bizi yalnız bırakmayan dostlarımıza teşekkür ediyorum. Birgün hepimizin geleceği yer burası. O yüzden birbirimizi üzmeyelim, kırmayalım. Dostluklarımızı koruyalım. Babamın bize bıraktığı mirası hem ben hem de arkadaşlarım korumak ve büyütmek için elinden geleni yapacak. Bu konuda tüm dostlarımız, sevenlerimiz müsterih olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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