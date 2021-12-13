Gençler yüzlerce fidanı toprakla buluşturdu

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'de genç vatandaşlar, kent ormanında düzenlediği "ağaç dikme şenliği" etkinliğinde önce kitap okudu, ardından da fidanları toprakla buluşturdu.

Kırıkkale Belediyesi Gençlik Merkezi üyeleri tarafından "ağaç dikme şenliği" etkinliği düzenlendi. Tarihi konak evlerde, bir araya gelen gençler, kahvaltı ve kitap okuma etkinliğinin ardından kent ormanında yüzlerce kitabı toprakla buluşturdu.

Kırıkkale'nin yaşayan ciğerleri olarak tanımlayan Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, daha çok yeşil alan olması için kişi başına düşen metre kareyi yapılan parklarda da ağaçlandırma sahalarının olduğunu, her yıl yüzlerce fidanı da toprakla buluşturduklarını söyledi.

Başkan Mehmet Saygılı, gönüllü gençlerinin de son dönemlerde bir birinden farklı farkındalıklara imza attıklarını belirterek, "Programın düzenlenmesinde emeği geçen Belediyemiz Gençlik Merkezi Genç Kitap Kahve gönüllüsü gençlerimize teşekkür ediyorum. Bu hafta sonu yüzlerce fidanı toprakla buluşturan gençlerimiz en büyük alkışı hak ediyorlar. Bu gençler farklı gençler, kitap okuyorlar, doğaya sahip çıkıyorlar" dedi. - KIRIKKALE

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet