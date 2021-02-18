Gençler usta tiyatrocu Cengiz Küçükayvaz'la yeniden sahnede
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Gençler usta tiyatrocu Cengiz Küçükayvaz'la yeniden sahnede

18.02.2021 15:44 | Son Güncelleme: 18.02.2021 15:48
Gençler usta tiyatrocu Cengiz Küçükayvaz'la yeniden sahnede

Başakşehir Belediyesi Tiyatro Akademisi'nin bir süredir çevrimiçi devam eden eğitimleri uygulamalı olarak yeniden başladı.

Başakşehir Belediyesi Tiyatro Akademisi'nin bir süredir çevrimiçi devam eden eğitimleri uygulamalı olarak yeniden başladı. Akademiye katılan 60 genç, tiyatronun inceliklerini usta oyuncu Cengiz Küçükayvaz'dan öğrenecek.

Başakşehirli gençleri sahne ile buluşturan Başakşehir Belediyesi Tiyatro Akademisi'nde, Kovid-19 salgını nedeniyle bir süredir çevrimiçi devam eden eğitimler yeniden başladı. Sosyal mesafe, hijyen, hes kodu ve gerekli izinler alınarak oluşturulan 6 atölyede, sahnenin tozunu ilk defa yutacak 60 Başakşehirli gence mart ayının sonuna kadar eğitim verilecek.  

EĞİTİMLER USTA TİYATROCU KÜÇÜKAYVAZ'DAN

İki ayrı gruba ayrılan gençlere sahnenin incelikleri usta tiyatrocu Cengiz Küçükayvaz tarafından öğretilecek. Küçükayvaz, uygulamalı eğitimlerde akademi öğrencilerine tiyatro, tiyatronun hayatlarına etkileri, role nasıl hazırlanmalı, tiyatro disiplinler arası iletişim süreci, oyun okuma ve sahneleme gibi konularda tecrübelerini aktaracak. Eğitimler sayesinde gençlerin, salgın nedeniyle ellerinden düşmeyen tablet ve telefonlardan da kurtarılarak sosyalleşmelerinde yardımcı olunması hedefleniyor.

"BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ ÇOK BAŞARILI"

Uzun zamandır ayrı kaldıkları sahnelere yeniden kavuşmanın heyecanını yaşadıklarını dile getiren Cengiz Küçükayvaz, "Uzun zamandır beklediğimiz, umut ettiğimiz, özlediğimiz tiyatro eğitimini tekrar hayata geçirme fırsatını bulacağız. Pandemi koşulları nedeniyle ara verilen eğitimlerde sanatla kişi arasındaki estetik uyumun özellikle gençler arasında gittikçe açılarak bir uçurum haline geldiğini gördük. 'Bu konu hakkında neler yapabiliriz, neler yapmamız lazım' diye düşündük. ve gerekli önlemleri alarak sahnelere dönerek uygulamalı eğitimlerimize başladık." diye konuştu.


Gençler usta tiyatrocu Cengiz Küçükayvaz'la yeniden sahnede
Gençler usta tiyatrocu Cengiz Küçükayvaz'la yeniden sahnede
Gençler usta tiyatrocu Cengiz Küçükayvaz'la yeniden sahnede

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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