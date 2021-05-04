"Gençler Mavi Marmara'yı Anlatıyor" yarışmasına başvurular başladı
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"Gençler Mavi Marmara'yı Anlatıyor" yarışmasına başvurular başladı

'Gençler Mavi Marmara'yı Anlatıyor' yarışmasına başvurular başladı
Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı - Haberler | Güncel

İstanbul Genç İHH'nın, Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği ile birlikte düzenlediği "Gençler Mavi Marmara'yı Anlatıyor" yarışmasına, 4 farklı kategoride başvuru alınacak.

İstanbul Genç İHH'nın, Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği ile birlikte düzenlediği "Gençler Mavi Marmara'yı Anlatıyor" yarışmasına, 4 farklı kategoride başvuru alınacak.

"Şiir", "Hikaye", "Müzik" ve "Karikatür" dallarında gerçekleştirilecek yarışmada, her kategoride birinciye 10 bin, ikinciye 7 bin, üçüncüye 5 bin, mansiyon ödülüne ise bin lira ödül takdim edilecek.

"http://mavimarmara.org/" adresinden başvuruların yapılabileceği yarışmaya, 15-30 yaş arası kişiler katılabilecek.

Jürisinde yazar Ali Ural, Necip Tosun ve Abdullah Harmancı'nın yer aldığı "hikaye" kategorisine son başvuru tarihi 31 Mayıs olarak belirlendi.

"Şiir" kategorisinde, 31 Mayıs'a kadar teslim edilen eserleri, şair ve yazar Bestami Yazgan, Ahmet Murat ve İsmail Kılıçarslan değerlendirecek.

Müzik dünyasının usta isimlerinden Yücel Arzen, Eşref Ziya, Resul Aydemir, Murat Kekilli ve Abdulbaki Kömür'den oluşan jüri de "müzik" kategorisine 31 Temmuz'a kadar gönderilecek eserlerin arasından en iyilerini seçecek.

Karikatür sanatçısı Hasan Aycın, Necmettin Asma ve Mikail Çiftçi'nin değerlendireceği "karikatür" dalına ise 15 Temmuz'a kadar başvuru yapılabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı

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