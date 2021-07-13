Gençler Jandarma Havacılık şehitleri için kütüphane kurdu
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Gençler Jandarma Havacılık şehitleri için kütüphane kurdu

İhlas Haber Ajansı / Derya Yetim - Haberler | Güncel

Gençler Jandarma Havacılık şehitleri için kütüphane kurdu Şehit Kütüphaneleri Gönüllü Grubu, 248'inci kütüphaneyi Jandarma Havacılık şehitleri için açtı Şehit Kütüphaneleri Gönüllü Grubu, 31 Jandarma Havacılık şehidi için Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi'nde kütüphane oluşturdu.

Gençler Jandarma Havacılık şehitleri için kütüphane kurdu

Şehit Kütüphaneleri Gönüllü Grubu, 248'inci kütüphaneyi Jandarma Havacılık şehitleri için açtı

ANKARA - Şehit Kütüphaneleri Gönüllü Grubu, 31 Jandarma Havacılık şehidi için Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi'nde kütüphane oluşturdu.

Şehitlerin ismini yaşatmayı hedefleyen Şehit Kütüphaneleri Gönüllü Grubu, Jandarma Havacılık şehitleri için Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi'nde bir kütüphane açtı. Bu zamana kadar şehitler için 248 kütüphane kuran gönüllüler, son kütüphaneyi Jandarma Havacılık'ın 31 şehidi adına açtı. Yenimahalle'de bulunan Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi'ndeki Jandarma Havacılık Şehitleri Kütüphanesi'nin açılışına Jandarma Havacılık Okul Komutanı Albay Haydar Yıldız, Helikopter Uçuş Eğitim Filo Komutanı Albay Mustafa Tekindor, Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürü Soydan Tefik Karahan, okulun öğrencileri ve Jandarma Havacılık Okulu pilotlarının yanı sıra şehit Jandarma Teknisyen Astsubay Ahmet Çağlar'ın babası Cemal Çağlar, şehit Jandarma Pilot Üsteğmen Oğuz Kılıç'ın ağabeyi Okay Kılıç da katıldı. Açılış töreninde şehitlerin ismi okunurken öğrenciler "Burada" diye cevap verdi. Şehit yakınları isimlerin okunması esnasında duygulu anlar yaşadı. Açılan kütüphanede 4 bin kitap ve görme engelliler için sesli kitaplar bulunuyor. Ayrıca kütüphane içinde şehitlerin fotoğraflarının bulunduğu bir köşe de oluşturuldu.

Amaçlarının şehitlerin isimlerinin yaşatılması ve öğrencilerin bu kütüphanelerde vatan bayrak aşkı okumaları olduğunu söyleyen Şehit Kütüphaneleri İç Anadolu Bölge Temsilcisi Sercan Kürklü, bu zamana kadar açtıkları kütüphanelerdeki kitapları tamamen gönüllülük esasına göre topladıklarını belirtti. Kürklü, "Sosyal medyadaki takipçilerimizin gönüllü olarak gönderdiği kitaplar, yazarları tarafından gönderilmiş kitaplar, şehitlerimizin yakınları tarafından üzerleri imzalanarak bize gönderilen kitaplar var. Şehidimizi tanıyanlar, okudukları kitapları üzerine not alarak bize gönderiyorlar, biz de o küçük notların yeni okuyuculara iletilmesini sağlıyoruz" dedi.

Gençler Jandarma Havacılık şehitleri için kütüphane kurdu
Gençler Jandarma Havacılık şehitleri için kütüphane kurdu
Gençler Jandarma Havacılık şehitleri için kütüphane kurdu
Gençler Jandarma Havacılık şehitleri için kütüphane kurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Derya Yetim

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