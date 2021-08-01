Genç Youtuber'ın feci sonu! Video çekmek için çıktığı Alpler'den düştü

YouTube'da yaklaşık 175 bin abonesi bulunan Youtuber Albert Dyrlund'un vefatı üzüntü yarattı. Genç Youtuber, video çekmek için çıktığı İtalyan Alpleri'nden düşerek can verdi.

Sosyal medya dünyası, video çekmek için çıktığı alplerden düşerek can veren 22 yaşındaki Youtuber Albert Dyrlund'un ölümünü konuşuyor.

NASIL DÜŞTÜĞÜ HENÜZ BİLİNMİYOR

Dyrlund, 28 Temmuz Çarşamba günü Alpler'deki Seceda Dağı'nda bulunan Forcella Pana bölgesinde YouTube kanalında yayımlamak için bir video çekiyordu. Bu sırada henüz bilinmeyen bir nedenle genç YouTuber bölgeden aşağı düştü.

200 METREDEN DÜŞMÜŞ

Dyrlund'un annesi Vibe Jørger Jensen, oğlunun yaklaşık 200 metreden düştüğünü söyledi. Anne, bu zor zamanda daha fazla açıklama yapmak istemediklerini ve mahremiyetlerine saygı duyulmasını beklediklerini ifade etti.

Danimarka Dışişleri Bakanlığı da Kophenag'da çıkan yerel gazete Ekstra Bladet'e açıklamada bulunarak genç YouTuber'ın ölümünü doğruladı.

KOMEDİ FİLMİNDE DE ROL ALDI

Dyrlund'un YouTube'da yaklaşık 175 bin, Instagram'daysa yaklaşık 240 bin takipçisi bulunuyordu. Kendi bestelediği "Emoji" ve "Waffles" adlı parçalarıyla tanınan YouTuber, 2018 yapımı komedi filmi "Team Albert"ın kadrosunda da yer almıştı.

Dyrlund, filmdeki rolüyle 2019'da Danimarka Film Akademisi tarafından verilen Robert Ödülü'nü kazanmıştı. İtalya'nın devlet kanalı Rai'nin haberine göre bölgeye acil kurtarma helikopteri çağrılmasına rağmen genç YouTuber olay yerinde yaşamını yitirdi.