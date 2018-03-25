Genç Yaşta Ölen 66 Şair "Dinmez Tarla Kuşunun Şarkısı"Nda Anlatıldı

Nilüfer Belediyesi'nin Türkiye Yazarlar Sendikası iş birliğiyle yayımladığı, genç yaşta ölen şairleri anlatan "Dinmez Tarla Kuşunun Şarkısı" adlı kitap, TÜYAP Bursa 16. Kitap Fuarı'nda ilk kez okurla buluştu.

Nilüfer Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Sendikası iş birliğiyle hazırlanan "Dinmez Tarla Kuşunun Şarkısı" adlı antoloji-biyografi kitabının tanıtımı TÜYAP Bursa 16. Kitap Fuarı'nda yapıldı. 40 yaşından önce hayatını kaybeden şairlerin hayat hikayeleri ve çalışmalarının yer aldığı kitap, alanında ilk olma özelliğine sahip.

66 şairi kapsayan kitabın hazırlanmasına büyük emek veren şairler, Bursa 16. Kitap Fuarı'nda düzenlenen söyleşide okurla buluştu. Söyleşiye Türkiye Yazarlar Sendikası Başkanı Mustafa Köz, kitaba katkı sunan şairler Duygu Kankaytsın, Nahit Kayabaşı, Mutlucan Güvendir ve Atalay Ömer Erdoğan katıldı.

Kitabın çıkış serüveni hakkında bilgiler veren Mustafa Köz, "Bu kitap bir biyografik, antoloji ve albüm çalışmasıdır. Şiir dünyasına kazandırılan bu değerli esere katkı veren Nilüfer Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Önemli bir bellek hazırladık. Bu eserle, erken yaşta ölen 66 şairin üzerindeki unutulmuşluk tozları artık kalkacak. 6 yıllık çalışmanın çok güzel ürünü oldu" dedi.

A.Ömer Erdoğan çalışmanın farkındalık kitabı olduğunu kaydederek, "Bu eser Türkiye Yazarlar Sendikası'nın kolektif bir çalışmasının ürünüdür. Bu kitaptan çıkartılacak çok ders var. Geçmişe sahip çıkan anlamlar içeriyor. Keşke bu kitabı çıkarmasaydık da dostlarımız yanımızda olsaydı" diye konuştu.

Duygu Kankaytsın da Nilüfer Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Sendikası'na böyle bir çalışmaya imza attıkları için teşekkür ederek, "Bu bir kazı çalışmasıdır. Kitap aslında konuşkan bir çalışma. Okuyucular kitapla ilişki kuracak. Bu kitapta pek çok acı, ses ve hikaye var. Bu kitap bir vefa toplamıdır" şeklinde konuştu.

Nahit Kayabaş ise, kitapla ilgili istatistiksel bilgiler vererek, gözlemlerini anlattı. Şair Mutlucan Güvendir de çıkış süreci, çalışmalar hakkında konuştu ve böyle bir çalışmaya katkı verdiği için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Söyleşi sonunda Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürü Şafak Pala, konuşmacılara teşekkür ederek hediye takdim etti. - BURSA