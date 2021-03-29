Genç yaşta korona virüsten hayatını kaybetti
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Genç yaşta korona virüsten hayatını kaybetti

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Genç yaşta korona virüsten hayatını kaybetti

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki genç korona virüse yenik düşerek tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki genç korona virüse yenik düşerek tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz haftalarda korona virüse yakalanan 22 yaşındaki Hasan Çoban isimli genç, yaşam mücadelesi verdiği Balıkesir Şehir Hastanesinde hayata gözlerini yumdu.

Kronik rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen Hasan Çoban'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Genç yaşta hayatını kaybeden Çoban'ın ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşarken, ölüm haberi ilçeyi de sarstı. 22 yaşındaki Hasan'dan geriye ise sevdalısı olduğu Fenerbahçe takımının forması ile çektirdiği fotoğrafları kaldı. - BALIKESİR

Genç yaşta korona virüsten hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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