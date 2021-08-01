Genç yaşta hayatını kaybeden Yenişehir Belediye meclis üyesi son yolculuğuna uğurlandı

Dün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Yenişehir Belediye Meclis Üyesi Murat Erbaş (42) son yolculuğuna uğurlandı.

Dün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Yenişehir Belediye Meclis Üyesi Murat Erbaş (42) son yolculuğuna uğurlandı.

Murat Erbaş'ın, Yenişehir Hatuniye Cami'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın,, İYİ Parti GİK Üyesi Hasan Toktaş, İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu'nun yanı sıra siyasi parti temsilcileri ve binlerce seveni katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Erbaş'ın cenazesi Yenişehir mezarlığına gözyaşları ve dualarla defnedildi. Cenazeye İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de çelenk gönderdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı