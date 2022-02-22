Genç Taekwondocular ve judocular başarılarıyla göz dolduruyor

KONYA (Bültenler) - Antalya'da gerçekleştirilen Okul Sporları Yıldızlar Judo Grup Müsabakaları'nda Yıldızlar Kategorisinde mücadele eden Konya Büyükşehir Belediyespolu judocular, büyük bir başarıya imza attı. Büyükşehir Belediyesporlu judocular turnuvayı; 7 altın, 10 gümüş ve 1 bronz madalya ile tamamladı.

Turnuvada madalya kürsüsüne çıkan sporcular ve madalyaları şu şekilde:

32 kiloda Havva Sena Toprak, 36 kiloda Rahime Erçin, 44 kiloda Aleyna Sena Koyak, 34 kiloda Muhammet Enes Özdemir, 38 kiloda Enes Gökülü, 46 kiloda İsak Koçak ve 60 kiloda Hasan Doğan altın; 40 kiloda Elif Su Özdemir, 44 kiloda Döndü Nida Demir, 48 kiloda Selin Beştav, 63 kiloda Hacer Ercan, 38 kiloda Mehmet Ali Uçar, 42 kiloda Süleyman Tekin, 46 kiloda Hacı İbrahim Yılmaz, 60 kiloda Kadir Çakıcı, 66 kiloda Mehmet Ali Aydoğdu, +66 kiloda Muhammet Hamza Aydilek ikinci olarak gümüş madalya, 44 kiloda Esma Canavar da bronz madalya

LİSELER ARASI TAEKWONDO MÜSABAKALARINDA 4 MADALYA GELDİ

Konya'da düzenlenen Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Liseler Arası Gençler Konya İl Taekwondo Müsabakalarında Büyükşehir Belediyesporlu genç Taekwondocular göz doldurdu. 44 kiloda Aysima Kayabaşı ikinci olup gümüş madalya kazanırken, 46 kiloda Medine Alara Üzüm, 68 kiloda Saliha Başmaya ve 63 kiloda Ali Uçar da bronz madalyanın sahibi oldu.

PARA TAEKWONDO'DA ALTIN

Öte yandan Arnavutluk'ta düzenlenen Dünya Başkanlık Kupası Para Taekwondo Şampiyonası'nda Büyükşehir Belediyespor'u + 80 kiloda temsil eden Mehmet Sami Saraç mücadele ettiği bütün rakiplere üstünlük kurarak altın madalya kazanma başarısı gösterdi.

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