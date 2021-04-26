Genç şarkıcının yeni tekli
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Genç şarkıcının yeni tekli

Genç şarkıcının yeni tekli
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Aleksandre Kodan'ın, BabbaMedia etiketiyle yayınlanan "Vallahi Yok" isimli tekli çalışması, video klibiyle Netd müzik de yayınlandı.

Aleksandre Kodan 16 Şubat 1998 Mersin'de müzisyen bir ailede dünyaya geldi. Dayısı Musa Eroğlu'nun müziklerini dinlerken, müzisyen babasından beste yapmayı, annesinden de piyano çalmayı öğrendi.

2010 yılında, rap vokalleri yapmaya ve söz yazmaya başladı. Sayısız türkçe rap şarkıları, albümleri hazırlayıp 2017 yılında rap müzik kariyerine son verdi. Yeni projeler ve daha farklı tarzlara yöneldi. İlk teklisi "Arıyorum" ile Türkçe Pop da ilk profesyonel işine imza attı. Son olarak da "Vallahi Yok" ile sevenleriyle buluştu.

Kaynak: Snob Magazin

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