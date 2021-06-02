Genç Sadâ Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Bölge Finalleri Yapıldı

Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce Anadolu imam hatip liseleri arasında her yıl düzenlenen "Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması, Türkiye genelinde 81 ilden 1. 026 öğrencinin katılımıyla il finalleri yapıdı.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce Anadolu imam hatip liseleri arasında her yıl düzenlenen "Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması, Türkiye genelinde 81 ilden 1. 026 öğrencinin katılımıyla il finalleri yapıdı.

Daha sonra 81 il birincisinin katılımıyla, Türkiye genelinde belirlenen 10 bölge (Sinop, Samsun, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Hatay, Karaman, Uşak, Kocaeli ve İstanbul) merkezi tarafından çevrim içi olarak gerçekleştirilen yarışmalarda öğrenciler Türkiye finaline kalmak için yarıştılar. Bölge finalleri de 30 Mayıs tarihinde tamamlandı.

Çevrim içi olarak gerçekleştirilen bölge yarışmaları sonunda; Kastamonu Şeyh Şabanı Veli Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Ali Kızılkaya, Samsun Çarşamba Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Mustafa Öztürk, Erzurum Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Muhammed Süheyl Bilgi, Şanlıurfa Haliliye Prof. Dr. Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Mahmut Polat, Hatay Antakya TOBB Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Ali Aksoy, Bitlis Said Nursi Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Muhammed Darel Ümit, Afyonkarahisar Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Sefa Düzen, İzmir Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Yunus Emre Karcı, Edirne Hasan Sezai Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Eray Baykuş ve İstanbul Üsküdar Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Eyyüp Ensar Kılıç isimli on öğrenci Türkiye finalinde yarışmaya hak kazandı.

Türkiye finali ise bölge finallerinde birinci olan bu öğrencilerin katılımıyla Haziran ayı içinde Genel Müdürlük ve Türkiye finali koordinatör okulunun organizasyonu ile gerçekleştirilecek.

Kaynak: Habermetre