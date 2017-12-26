Genç Sada Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yapıldı.

21 Aralık Perşembe günü Bozova ilçesinde bulunan Şehit Polis Mehmet Taş Anadolu İmam Hatip Lisesinde Eyyübiye, Birecik , Bozova, Halfeti, Hilvan, Siverek ve Suruç ilçelerinde bulunan Erkek İmam Hatip Okulları arasında GENÇ SADA KUR'AN-I KERİM'İ GÜZEL OKUMA YARIŞMASI yapıldı.

Geçen yıllarda da yapılan bu yarışmalarda ilçemizi temsil eden Mehmet AKKOÇ Şanlıurfa il birinciliği yanında bölge dereceleri yaptığını belirten okulun meslek dersleri öğretmenlerinden Harun CIPLAK: Öğrencimiz beklentilerimizi boşa çıkarmadı. Kendisindeki yeteneği keşfedip daha önceki yıllarda yarışmalara hazırladık İnşallah bu kendisinden bu yıl bölge ve Türkiye derecesi bekliyoruz dedi. Kendisine örnek olarak dünyaca ünlü hafızları aldığını belirten Mehmet AKKOÇ: "Bu başarılarımı beni destekleyen Okul idarecilerime ve öğretmenlerime borçluyum, kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.