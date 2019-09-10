Genç Rockçı 'Eylül Benim Ayım Olacak' dedi

10.09.2019 13:35

Anadolu Rock müzik türünün genç yıldızları arasında yer alan Hakan Ergün önceki senelerde 'Kerkük Zindanı' ile birlikte 'Şaşkın' ve İlhan Şeşen'e ait olan 'Gibi Gibiyim' isimli şarkılarıyla müzik severlerin karşısında yer almıştı.

Hakan Ergün, bu ay içerisinde Barış Manço ile İlhan Şeşen'in seslendirdiği ve dillere pelesenk hale gelen iki şarkının yanı sıra Türk rap müziğin starları arasında yer alan Samet Küçük'le rap bir şarkının düetinde bulunacağıbomba gibi bir single çalışmasıyla karşımıza çıkacak.

Yeni çalışmasıyla alakalı açıklamalar gerçekleştiren Hakan Ergün; ''1 seneden fazla bir zamandan beri bu single çalışmasıyla alakalı fazlasıyla ciddi çalışmalar gerçekleştirdim. Single çalışmam esnasında Türk pop ile rock müziğinin duayen hale gelen sanatçıları arasında yer alan Ayna grubundaki değerli gitaristlerden Can Güney'in yanı sıra Gür Akad,ve Bass'ta ise Cem Gürel'le birlikte çalışma fırsatı yakalamış oldum. 2019 senesinin sonbahar ile kış dönemine bu single çalışmamla damga vuracağımı düşünmekteyim'' ifadelerine yer verdi.

Şarkı adlarını adeta bir sır gibi saklamaya devam eden Hakan Ergün bu single çalışması esnasında rap bir parçada düet yapmanın heyecanını da yaşamakta olduğu konusunda bir itirafta bulundu.

Kaynak: Bültenler