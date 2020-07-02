Genç Parti'nin yeni Genel Başkanı Murat Hakan Uzan oldu
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Genç Parti'nin yeni Genel Başkanı Murat Hakan Uzan oldu

Genç Parti 5. Olağan Kongresi'nde Cem Uzan'ın kardeşi Murat Hakan Uzan partinin yeni genel başkanı oldu.

Genç Parti'nin yeni Genel Başkanı Murat Hakan Uzan oldu
02.07.2020 15:37 | Son Güncelleme: 02.07.2020 15:45

Genç Parti'nin 5. Olağan Kongresi yapıldı. Partinin Kurucu Genel Başkanı olan ve 10 yıldır Fransa'da yaşayan Cem Uzan kongreye telekonferansla katılırken, kendisi gibi yurt dışında yaşayan kardeşi Murat Hakan Uzan yeni Genel Başkan oldu.

Genç Parti 5. Olağan Kongresini Yenimahalle Belediyesine bağlı "Dört Mevsim Salonunda" gerçekleştirdi. Cem Uzan kongreye telekonferans yöntemiyle bağlandı. Uzan, seçim vaadlerini sıraladıktan sonra yeni genel başkanın Hakan Uzan olduğunu söyledi.

CHP Ankara milletvekili Gamze Taşçıer ve İYİ Parti Aydın milletvekili Aydın Adnan Sezgin de Genç Parti'nin 5. Olağan Kongresini takip etti.

GENÇ PARTİ'NİN LOGOSUNA EKLEME GELDİ

İki hilal, ortada yıldız altında Genç Parti yazan parti logosuna ekleme geldi. Cem Uzan'ın imzası parti logosuna dahil edildi.

"ALNIM AÇIK BAŞIM DİK"

Genç Parti kongresinde konuşan Cem Uzan şöyle konuştu;

"Ben sizleri çok özledim umarım sizler de beni özlemişsinizdir. Türk insanı için Türk milleti için kolları sıvadık tekrardık. Bazı gerçekleri çırılçıplak konuşmakta fayda var. 17 senedir büyük bir mağduriyet yaşamaktayım. Ergenekon kumpasını balyoz kumpasını herkes biliyor. Nerede o Ergenekon'un savcısı? Takdir Türk milletinindir. İlk kumpas Uzan ailesine kurulan kumpastır. Telsimi yağmaladılar, barajları çaldılar. Hepsinin belgesi var. Star TV yandaşlara bedavadan verildi. Ben hayatımla tehdit edildiğim için sürgüne gittim. Benimle ilgili bir tane mahkumiyet kararı yoktu ben çıktığımda. Alnım açık başım dik!"

Manşet

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