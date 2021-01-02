Genç oyuncuyu darp edip tecavüz eden kurye 22 yıl hapis cezası aldı

Magazin gündemine bomba gibi düşen olayda genç oyuncu A.T., 25 Eylül günü arkadaşlarıyla eğlenmek için dışarı çıktı. Gece saatlerinde çorba içmek için bir Eyüpsultan'daki bir restorana giden arkadaş grubunun arasının tartışma çıktı. Oyuncu olay sonrası sokakta taksi bulmak için yürürken motosikletli iki kişi tarafından kaçırıldı.

ÖNCE DARP SONRA TECAVÜZ

Sabah'ta yer alan habere göre, korkunç olayla Kemerburgaz'daki bir ormana götürülen oyuncu, önce darp edildi sonra tecavüze uğradı. Tecavüzcülerin elinden bir kamyonun önüne atlayarak kurtulan oyuncu, hemen karakola giderek şikayetçi oldu.

22 YIL HAPSİ CEZASI ALDI

İhbar sonrası 21 yaşındaki kurye Bayram Babakulyyev, gözaltına alınıp cezaevine gönderildi. Suçlamaları kabul etmeyen Babakulyyev, oyuncunun kendi isteğiyle motosikletine bindiğini iddia etti. Adli Tıp Kurumu, tecavüz ve darbı tespit etti. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan kurye, 22 yıl hapse mahkum edildi.