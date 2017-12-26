İmam hatip ortaokulları arası düzenlenen Genç Nida Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması, Kızılcahamam'da yapıldı.



Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Ankara ilçeleri arası, Genç Nida Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması, Kızılcahamam Belediyesi Nikah ve Toplantı Salonu'nda yapıldı. Yarışmaya Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş, İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay, katılımcı okulların müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı.



Ankara ilçeleri imam hatip okulları arasında düzenlenen yarışmaya Kızılcahamam İmam Hatip Ortaokulu, Çamlıdere Anadolu İmam Hatip Lisesi, Kahramankazan İmam Hatip Ortaokulu, Güdül İmam Hatip Ortaokulu, Tefik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi, Alaeddin Özdenören İmam Hatip Ortaokulu, Ayşe Tokur İmam Hatip Ortaokulu, Abdulkadir Geylani İmam Hatip Ortaokulu, Kani Karaca Görme Engelli İmam Hatip Ortaokulu, Şehit Ömer Halis Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi, Şehit Cengiz Polat İmam Hatip Ortaokulu ve Şehit Oğuzhan Yaşar İmam Hatip Ortaokulu katıldı.



12 okulun katıldığı Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında; 1. Şehit Oğuzhan Yaşar İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden Suriyeli öğrenci Mahassen Khel oldu. 2. Alaeddin Özdenören İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ayça Öztemel, 3. ise Abdulkadir Geylani İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Zahide Özkök oldu. Yarışmaya katılan öğrencilere ve jüri üyelerine katılım belgeleri verilirken, yarışmanın 1., 2. ve 3.'lerine ödülleri Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney tarafından verildi. - ANKARA