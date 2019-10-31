Genç müzisyenler için eşsiz fırsat: Perulu çocuklar, Viyana Filarmoni Orkestrası ile buluştu
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Genç müzisyenler için eşsiz fırsat: Perulu çocuklar, Viyana Filarmoni Orkestrası ile buluştu

Perulu çocuklar, Viyana Filarmoni Orkestrası ile buluştu

31.10.2019 20:22
Genç müzisyenler için eşsiz fırsat: Perulu çocuklar, Viyana Filarmoni Orkestrası ile buluştu

Dünyaca ünlü tenor Juan Diego Florez tarafından kurulan 'Sinfonia por el Peru' adlı müzik okulu öğrencilerinin hayalleri gerçek oldu. Peru'da imkanı olmayan çocukların da müzik eğitimi alabilmelerini sağlayan okulun en iyi öğrencilerinden oluşan Gençlik Senfoni Orkestrası, Salszburg'da ikonik Viyana Filarmoni Orkestrası ile buluştu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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