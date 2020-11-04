Genç mühendislere iş hayatı tavsiyeleri
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Genç mühendislere iş hayatı tavsiyeleri

04.11.2020 12:36 | Son Güncelleme: 04.11.2020 12:41
Genç mühendislere iş hayatı tavsiyeleri

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Samsun Şubesi ile YEDAŞ iş birliği doğrultusunda, 'Etkili Özgeçmiş Hazırlama ve İş Görüşmelerine Hazırlanma' konularını içeren seminer gerçekleştirdi.

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Samsun Şubesi ile YEDAŞ iş birliği doğrultusunda, 'Etkili Özgeçmiş Hazırlama ve İş Görüşmelerine Hazırlanma' konularını içeren seminer gerçekleştirdi.

Sektöründe tüm tüketicilerine kaliteli ve kesintisiz elektrik hizmeti sunmayı misyon edinen, insan odaklılıktan ödün vermeden çalışan YEDAŞ, online platform üzerinden genç mühendislerle buluştu.

Mühendisler bilgilendirildi

Seminere YEDAŞ adına katılım sağlayan İnsan Kaynakları Koordinatörü Emre Oğuz, iş hayatına hazırlanan genç mühendislere önemli tavsiyelerde bulundu. İş hayatına ilk adımda en kritik süreçlerden biri olan özgeçmiş hazırlığı ve iş görüşmelerine dair önemli ip uçlarının paylaşıldığı seminerde, YEDAŞ'ın mühendislerden beklentileri, kariyer olanakları ve iş imkanlarına da değinildi.

Seminere büyük ilgi

Genç mühendislerin ilgi gösterdiği seminer, aynı zamanda EMO Samsun Şubesi'nin pandemi döneminde üyeleri için organize ettiği ilk etkinlik oldu. Online ve interaktif olarak gerçekleştirilen seminerde genç mühendisler de sorularına yanıtlar aldı. Seminer sonunda yapılan bilgi yarışması ve sürpriz ödüllerle keyifli dakikalar yaşandı. Genç mühendisler hem kendilerini iş hayatına hazırlayacak önemli bilgiler edindi hem de keyifli anlar yaşadı.

Samsun EMO yöneticileri ve YEDAŞ İnsan Kaynakları Koordinatörü, eğitim ve seminerlerin bundan sonraki süreçte de devam edeceği müjdesini verdi. - SAMSUN

Genç mühendislere iş hayatı tavsiyeleri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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