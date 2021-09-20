Genç mühendis 20 metrekarede teknoloji üretiyor

Genç mühendis inavosyon merkezindeki küçük ofis robotik ve yapay zeka temelli teknoloji üzerinde çalışıyor

Çok fonksiyonlu LARA isimli robot tamamlandığında, yaşlı bireyler ve görme engellilerin hayatlarını da kolaylaştıracak

Mehmet Salih Kanber:

"Markamızın değerini 10 sene içinde 1 milyar Dolar seviyesine, 20 sene içinde de dünya genelinde tanınan bilinir hale geleceğiz"

ANTALYA - Geçirdiği iş kazası nedeniyle işinden ayrılan Elektrik Elektronik Mühendisi Mehmet Salih Kanber, yaklaşık 20 metrekarelik inavosyon merkezindeki ofisinde robotik ve yapay zeka temelli teknolojiler üzerinde çalışıyor. FALEZ isminde büyük bir yapay zeka sistemi geliştiren ve ürettikleri robotik platformlara LARA ismini veren Kanber, markamızı 10 sene içinde 1 milyar dolar seviyesine, 20 sene içinde de dünyada tanınan bir hale getirmek istediklerini hedeflediklerini bildirdi.

Muratpaşa Belediyesi'nin sivil toplum merkezi ASSİM bünyesindeki bilim ve teknoloji merkezi bir çok girişimciye ev sahipliği yapıyor. Geçirdiği iş kazası sonrası işinden ayrılan Elektrik Elektronik Mühendisi Mehmet Salih Kanber, genç mühendislerden oluşan ve bugün uluslararası pazara ürün ihraç eden Sunday Robotics markasına sahip oldu ve ihracata başladı. Kanber, merkezdeki 20 metrekarelik ofisinde FALEZ isminde yapay zeka sistemi geliştirirken ürettiği robotik platformlara ise LARA ismini verdi.

Elektrik Elektronik Mühendisi Mehmet Salih Kanber, elektrik dağıtım şirketinde uzun bir süre AR-GE bölümünde çalıştıktan sonra, projelerine devam etmek adına kendi firmasını kurduğunu söyledi.

10 kişilik bir ekiple yola çıktıklarını dile getiren Kanber, " Hedefimiz orta uzun vadede robotik ve yapay zeka üzerine inovatif sistemler geliştirmektir. Lara 1 ismini verdiğimiz robotomuz var, onların AR-GE'sine başladık. Bu robotlarımız çok fonksiyonlu, birden fazla görevi icra edeceği şekilde bir yapı tasarlıyoruz. Lara 1 bunun ilk örneği. Aynı zamanda Falez isminde yapay zeka sistemleri geliştiriyoruz. Bu sistemlerde modüler halde robotların, İHA'ların, askeri ve sağlık sistemlerinin üzerinde yer alacak. Bu sistemlerin optimum şekilde yapay zeka ile çalışabilmesini temin edecek. Aynı zamanda falez . Online domaini altında bir ana sistemde mevcut bununla haber leşecek.

"Yerli ve milli"

Sunday Robotics ismindeki markalarını ihracat odaklı konumlandırdıklarının altını çizen Kanber," Bütün yaptığımız sistemleri bu marka altında geliştiriyoruz. Hali hazırda bununla bir takım elektronik modülleri ABD'ye gönderdik. Sektörlerde kullanılan sistemlerin, ürünlerin yerli ve milli olması çok önemli. Biz ulusal ve uluslararası bir çok firmaya bu alanda hizmet veriyoruz. Elektronik kart tasarımı, makine tasarımına ihtiyaç duyan firmalara hizmetler veriyoruz"dedi. 20 metrekarelik bir alanda çalışmaları gerçekleştirdiklerini dile getiren Kanber, çeşitli ürünler çıkarmaya başladıklarını ve yurt dışında yavaş yavaş tanınmaya başladıklarını bildirdi.

"Hedefler"

Mevcut alanlarını kuluçka merkezine benzeten Salih Kanber, " ASSİM ev Akdeniz Üniversitesi Teknokent'in bizlere tanıdığı imkanlarla süratli bir şekilde büyümeye devam ediyoruz. Bu marka genç mühendislerimize de hizmet ediyor. Biz o gençlerimizle büyüyeceğiz. Markamızın değerini 10 sene içinde 1 milyar dolar seviyesine çıkartmak istiyoruz ve 20 sene içinde de dünya genelinde tanınan bilinir ve en iyi markalardan biri haline getireceğiz. Yerli ve milli olacağız. Gençlerimizden gücümüzü alıyoruz"dedi.

"Hayatı kolaylaştıracak"

Yapımına devam ettikleri Lara 1 robotu hakkında bilgiler veren Kanber, "1-2 sene içinde robotumuzu bitirmeyi planlıyoruz. Şuana kadar tamamladığımız bölüm robotun ana yapısını teşkil ediyor. Şuan üzerinde en temel program ve donanımlar var. Biz Lara 1 üzerinde teknolojik Know-How geliştireceğiz. Sensör, ana kontrol, yapay zeka sitemi ile alakalı geliştirmeleri yapacağız. Lara 1 bizim için aslında prototip. Bir deneme yapısı. Biz bu geliştirdiğimiz teknolojilere adapte ederek, son kişilin kullanabileceği yapıya dönüştüreceğiz. Bu robotlar ilk olarak sivil kullanımda olacak. Paket servislerinin yanında, temizlik robotu olarakta bir çok alanda kullanılabilecek. Çok çeşitli görevleri tek bir robot icra etmesi üzerine bir planımız var" ifadelerine yer verdi. Kanber, robotun ayrıca yaşlı bireyler ve görme engellilerin hayatını kolaylaştırması üzerine bir yapıya bürünebileceklerine dikkat çekti.