Genç kızlara parkta cinsel istismarda bulunan yaşlı adamı çevredekiler darbetti
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Genç kızlara parkta cinsel istismarda bulunan yaşlı adamı çevredekiler darbetti

06.03.2021 12:40 | Son Güncelleme: 06.03.2021 12:49
Genç kızlara parkta cinsel istismarda bulunan yaşlı adamı çevredekiler darbetti

Konya'da parkta yürüyen yaşları 18'den küçük kızlara cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen 62 yaşındaki şahıs, çevredekiler tarafından yakalandı. Olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin hakkındaki suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

Dün akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesinde yaşları 18'den küçük olan iki genç kız, parkta yürüdüğü sırada yanlarına daha önceden tanımadıkları 62 yaşındaki H.H.Ç. geldi.

SÖZLÜ VE FİZİKİ İSTİSMARDA BULUNDU

Genç kızlara önce sözlü istismarda bulunan ve ardından fiziki hareketlerde bulunan H.H.Ç., kızların yardım istemesi üzerine olay yerine gelen vatandaşlar tarafından kaçamadan yakalandı.

Genç kızları parkta taciz eden yaşlı adamı çevredekiler darbetti

GÖZALTINA ALINDI

Sabah gazetesinden Tolga Yanık'ın haberine göre, parkta toplanan vatandaşlar tarafından darbedilen H.H.Ç., kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmediği öğrenilen H.H.Ç., emniyete götürüldü.

Genç kızları parkta taciz eden yaşlı adamı çevredekiler darbetti

ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Dehşeti yaşayan ve ifadeleri alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülen iki genç kız ise H.H.Ç.'den şikayetçi oldu. H.H.Ç.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından cinsel taciz suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Haber Yorumları (2)
SALIVERILDI: ee sonra ne oldu?
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POLSKİBUS: Konyada olur oyle. Normal.
Cevap Yaz 3 7 Yayından Kaldır
500
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