Genç kızlar, sosyal medya için Taksim'de erkekleri taciz edip o anları kayda aldı
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Genç kızlar, sosyal medya için Taksim'de erkekleri taciz edip o anları kayda aldı

25.09.2020 14:18 | Son Güncelleme: 25.09.2020 14:25

Taksim Meydanı'nda tanımadığı erkeklerin ellerini tutan ve o anları kayda alan genç kızlar, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.

Taksim Meydanı'nda hiç tanımadıkları kişilere arkadan gizlice sokularak ellerini tutan genç kızlar, bu anları sosyal medya platformu TikTok'ta yayınladı.

Görüntülerde genç kızların tacizlerine maruz kalan vatandaşların büyük şaşkınlık yaşadığı gözlenirken, sosyal medyada paylaşılan video eleştiri yağmuruna tutuldu.

Genç kızlar, sosyal medya için Taksim'de erkekleri taciz edip o anları kayda aldı
Haber Yorumları (33)
BİRSEN: kesinlikle berbat bir şey ve cazalandırılmalı nasıl biz kadınlar böyle bir şey istemiyoruz kalkıp bunu ereklere yapmamız çok ama çok yanlış olmuş lütfen bunu normalleştirmeyiniz artık
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YAZIK: bunların ahlakı da yok fkat bunu bir erkek yapınca 15 20 yıldan yargılanıyorlar neden bu sistemi bayanlara getirlmiyor halbuki kadınlarda erkelerin aynı durumuna ortak oluyrlar onlar yapınca rıza gösterdi erkek yapsa tacavüz taciz yazıkya bu milltin gelecegine yazık
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