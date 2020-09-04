Genç kızın şarkı söylerken çektiği videoya, tavandan düşen annesi damga vurdu! O anlar kamerada ABD'de Liz Sun Millan adlı genç kız, şarkı söylerken kendisini videoya aldığı sırada tavan arasında bavul arayan annesi tavandan düştü. Şaşkınlık yaratan o anlar sosyal medyada 2 milyondan fazla beğeni aldı.

ABD'de yaşayan Liz Sun Millan, şarkı söylerken kendisini videoya aldı. O anlarda tavan arasında bavul arayan annesinin düşmesi videoya damga vurdu. Genç kızın sosyal medyada paylaştığı video, izlenme rekorları kırdı.

TAVAN KIRILINCA AŞAĞI DÜŞTÜ

ABD'de yaşayan Liz Sun Millan, en sevdiği şarkıyı söylerken video kaydetmeye başladı. O sırada tavan arasında bavul arayan genç kızın annesi, tavanın bir bölümünün kırılmasıyla aşağıya düştü. Görüntülerde, genç kızın şarkı söylediği sırada tavanın kırıldığı ve annesinin bacağının kırılan bölümden sarktığı görüldü. Millan'ın paylaştığı görüntüler 2 milyon beğeni, 50 bin yorum alırken; 86 binden fazla kez de paylaşıldı.