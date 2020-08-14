Genç kızın katil şüphelisi Gaziantep Adliyesi'nde Genç kızın katil şüphelisi Gaziantep Adliyesi'nde Mehmet K. gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı Gaziantep'te, bir apartmanın 4'üncü katından düşerek hayatını kaybeden Duygu Delen olayında yürütülen soruşturma kapsamında cinayet zanlısı olarak gözaltına alınan Mehmet K.

Genç kızın katil şüphelisi Gaziantep Adliyesi'nde

Mehmet K. gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı

GAZİANTEP - Gaziantep'te, bir apartmanın 4'üncü katından düşerek hayatını kaybeden Duygu Delen olayında yürütülen soruşturma kapsamında cinayet zanlısı olarak gözaltına alınan Mehmet K., Gaziantep Adliyesi'ne getirildi. Zanlının adliyeye girişi sırasında gazetecilerin ısrarlı sorularını yanıtsız bırakması ise dikkat çekti.

Olay, Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi Vehbi Dinçerler Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, 4'üncü katındaki evin balkonuna çıkan Duygu D. henüz bilinmeyen bir nedenle aşağıya düşerek hayatını kaybetti. Olay sonrası, genç kızın sevgilisi tarafından itildiği iddiaları üzerine gözaltına alınan cinayet zanlısı Mehmet K. emniyetteki işlemlerinin ardından Gaziantep Adliyesi'ne getirildi. Adliyeye getirilen cinayet zanlısının gazetecilerin ısrarlı sorularını yanıtsız bırakması ise dikkat çekti.

Hayatını kaybeden genç kızın cansız bedeni ise otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgunda tutuluyor.

Kaynak: İHA