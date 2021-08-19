Genç kızın başörtüsünü zorla çıkarıp hakaret eden çifte dava
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Genç kızın başörtüsünü zorla çıkarıp hakaret eden çifte dava

Genç kızın başörtüsünü zorla çıkarıp hakaret eden çifte dava
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'de bir dolmuşun geri manevra sırasında çarptığı 23 yaşındaki Rabia Yılmaz'a küfürler eden şoförü hakkında 8 yıl 4 ay, genç kızın başörtüsünü zorla çıkararak, "Sen AK Parti'nin köpeğisin" diye bağırıp kafasına ve sırtına defalarca vuran eşi hakkında ise 11 yıl 4 aya kadar hapis...

İzmir'de bir dolmuşun geri manevra sırasında çarptığı 23 yaşındaki Rabia Yılmaz'a küfürler eden şoförü hakkında 8 yıl 4 ay, genç kızın başörtüsünü zorla çıkararak, "Sen AK Parti'nin köpeğisin" diye bağırıp kafasına ve sırtına defalarca vuran eşi hakkında ise 11 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde geçtiğimiz Kurban Bayramı'nın 3. günü yaşanan olayda 23 yaşındaki Rabia Yılmaz, saat 18.25 sıralarında iki kişinin sözlü ve fiziki saldırısına maruz kaldı. ATM'den para çektiği sırada Buca-Bornova hattında çalışan Ramazan E. isimli dolmuş şoförünün minibüsü ile üzerine doğru geri manevra yaptığını ve aracın altında kalma tehlikesi atlattığını savunan Yılmaz, şoför ile tartıştı. Ramazan E.'nin eşi Yeliz E. ise Yılmaz'a küfürler savurarak özür dilemesini istedi ve sonrasında araçtan inerek Yılmaz'ın başörtüsünü çıkarıp, "Sen AK Parti'nin köpeğisin" diye bağırarak kafasına ve sırtına defalarca vurdu.

Yaşanan olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma tamamlanıp iddianame hazırlandı. Olayın anlatıldığı iddianamede, Rabia Yılmaz'ın olayın ardından aldığı sağlık raporunda, vücudunun çeşitli yerlerinde 10 santimetrekare ve 3 santimetrekarelik ekimozlara rastlandığı ifade edildi.

Şüpheli Ramazan E.'nin genç kıza "o..." ve "gerizekalı" diyerek hakaret ettiği ve her iki şüphelinin de Yılmaz'a yönelik "Sen kapalı mısın? AKP'nin köpeğisin. Sen namuslu musun" dedikleri ifade edildi. Şüphelilerden Yeliz E.'nin genç kıza ayrıca, "Sen dua et ben özel bir yerde çalışıyorum. Yoksa seni mahvetmiştim" diyerek tehditte bulunduğu da iddianamede yer aldı.

Sabıkası olduğu ortaya çıktı

Şüpheli eşlerin genç kızı kasten yaraladıkları savunulan iddianamede, Ramazan E.'nin daha önceden sabıkasının olduğu ve bu nedenle "tekerrür hükümleri"nin uygulanması istendi.

Şüphelilerden Ramazan E.'nin 'Kasten yaralama', 'İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' ve 'Hakaret' suçlarından 8 yıl 4 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması, Yeliz E.'nin ise 'Kasten yaralama', 'Tehdit', 'İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' ve 'Hakaret' suçlarından 11 yıl 4 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

Hazırlanan iddianame İzmir 43. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek dava açıldı. - İZMİR

Genç kızın başörtüsünü zorla çıkarıp hakaret eden çifte dava

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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