Genç kızı önce dövdüler, sonra soyundurup kayda aldılar! Dehşete düşüren anlar kamerada
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Genç kızı önce dövdüler, sonra soyundurup kayda aldılar! Dehşete düşüren anlar kamerada

Haberler.com - Haberler | 3. Sayfa

Ankara Mamak'ta çekildiği öne sürülen görüntülerde iki kişinin genç bir kızı dövdüğü anlar yer aldı. Görüntülerin devamında o anları kayda alan kişi, genç kızdan soyunmasını istedi. Bu isteği ilk başta reddeden genç kız, tehdit edildikten sonra soyunmaya başladı.

Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı Kutludüğün mahallesinde çekildiği öne sürülen görüntü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Görüntülerde genç bir kızın, bir kadın tarafından dövüldüğü anlar yer alıyor.

"NAMUSUM" DESE DE DİNLEMEDİ

Gecenin karanlığında çekilen görüntülerin devamında o anları kayda alan kişi, dayak yiyen genç kızı tehdit ederek soyunmasını istiyor. Bu isteği "Ama abi namusum" diyerek reddeden genç kız, görüntüyü çeken kişinin "Seni bu sefer ben elime alırım" demesinden sonra soyunmaya başlıyor.

EMNİYET EKİPLERİNİ GÖREVE ÇAĞIRDILAR

Kısa sürede sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına video sonrası birçok kişi emniyet ekiplerini göreve çağırdı.

Genç kızı önce dövdüler, sonra soyundurup kayda aldılar! Dehşete düşüren anlar kamerada
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Genç kızı önce dövdüler, sonra soyundurup kayda aldılar! Dehşete düşüren anlar kamerada - Haberler
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