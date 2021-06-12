Genç kızdan örnek davranış! Belediye fazla para yatırınca parayı iade etmek istedi

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden KPSS ücretleri için destek alan Gamze isimli genç kız para fazla yatınca Mansur Yavaş'a sosyal medyadan yazarak fazla parayı geri vermek istediğini söyledi. Gamze'nin örnek davranışı sosyal medyada gündem oldu.

Ekonomik gücü yerinde olmayan binlerce kişinin KPSS ücretlerini karşılayan Ankara Büyükşehir Belediyesi önemli bir icraata imza atarken, belediyenin fazla yatırdığı parayı geri iade etmek için Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'atwitter hesabından yazan Gamze isimli bir genç kız sosyal meydanın gündemine oturdu.

BİNLERCE VATANDAŞ TEBRİK ETTİ

Yaptığı paylaşımda, "Başkanım teşekkür ederim sınav ücretimi yatırdınız ancak ben bu sene alan sınavına girmiyorum. Sadece genel kültür genel yetenek oturumuna başvurup onun ücretini yatırdım o yüzden yatırılan tutar fazla ne yapmam gerekiyor?" ifadelerine yer veren Gazme.szc kullanıcı isimli genç kızı yaptığı davranış nedeniyle binlerce vatandaş tebrik etti.

"FİDAN DİKEBİLİRSİN"

Genç kızın paylaşımı sonrasında Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'tancevap gecikmedi, Yavaş'ın Gamze'ye cevabı: "Sevgili Gamze, Dilersen kalan miktara,şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın adına fidan desteğinde bulunabilirsin. Sevgiyle kal" oldu.