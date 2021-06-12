Genç kızdan örnek davranış! Belediye fazla para yatırınca parayı iade etmek istedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Genç kızdan örnek davranış! Belediye fazla para yatırınca parayı iade etmek istedi

Haberler.com / Bilal Çığrım - Haberler | Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden KPSS ücretleri için destek alan Gamze isimli genç kız para fazla yatınca Mansur Yavaş'a sosyal medyadan yazarak fazla parayı geri vermek istediğini söyledi. Gamze'nin örnek davranışı sosyal medyada gündem oldu.

Ekonomik gücü yerinde olmayan binlerce kişinin KPSS ücretlerini karşılayan Ankara Büyükşehir Belediyesi önemli bir icraata imza atarken, belediyenin fazla yatırdığı parayı geri iade etmek için Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'atwitter hesabından yazan Gamze isimli bir genç kız sosyal meydanın gündemine oturdu.

Genç kızdan örnek davranış! Belediye fazla para yatırınca parayı iade etmek istedi

BİNLERCE VATANDAŞ TEBRİK ETTİ

Yaptığı paylaşımda, "Başkanım teşekkür ederim sınav ücretimi yatırdınız ancak ben bu sene alan sınavına girmiyorum. Sadece genel kültür genel yetenek oturumuna başvurup onun ücretini yatırdım o yüzden yatırılan tutar fazla ne yapmam gerekiyor?" ifadelerine yer veren Gazme.szc kullanıcı isimli genç kızı yaptığı davranış nedeniyle binlerce vatandaş tebrik etti.

Genç kızdan örnek davranış! Belediye fazla para yatırınca parayı iade etmek istedi

"FİDAN DİKEBİLİRSİN"

Genç kızın paylaşımı sonrasında Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'tancevap gecikmedi, Yavaş'ın Gamze'ye cevabı: "Sevgili Gamze, Dilersen kalan miktara,şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın adına fidan desteğinde bulunabilirsin. Sevgiyle kal" oldu.

Genç kızdan örnek davranış! Belediye fazla para yatırınca parayı iade etmek istedi
Genç kızdan örnek davranış! Belediye fazla para yatırınca parayı iade etmek istedi
Bilal Çığrım
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Fuat Oktay Murat Kurum Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hazal Kaya Enis Arıkan Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Burak Yılmaz Merih Demiral Nihat Özdemir Servet Yardımcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Genç kızdan örnek davranış! Belediye fazla para yatırınca parayı iade etmek istedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.6.2021 10:18:16. #1.16#

title