GENÇ KIZ MİLLİ TAKIMI YARI FİNALDE
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GENÇ KIZ MİLLİ TAKIMI YARI FİNALDE

GENÇ KIZ MİLLİ TAKIMI YARI FİNALDE
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Hırvatistan'ın Varazdin kentinde devam eden Masa Tenisi U19 Gençler Avrupa Şampiyonası'nda, Ece Haraç, Özge Yılmaz, Yağmur Şevval Karaca ve Zeynep Karaca'dan oluşan U19 Genç Kız Milli takımımız Yarı finalde Romanya'ya 3-0 yenilerek finale çıkma hakkını elde edemedi.

Hırvatistan'ın Varazdin kentinde devam eden Masa Tenisi U19 Gençler Avrupa Şampiyonası'nda, Ece Haraç, Özge Yılmaz, Yağmur Şevval Karaca ve Zeynep Karaca'dan oluşan U19 Genç Kız Milli takımımız Yarı finalde Romanya'ya 3-0 yenilerek finale çıkma hakkını elde edemedi. Millilerimiz 21 Temmuz 2021 Çarşamba günü TSİ saat 20: 30'da Fransa ile 3. lük maçına çıkacak.

MİLLİLER YARI FİNALDE KAYBETTİ

Takım grup maçları sonunda Genç Kız Milli Takımı grubunu 2. tamamlayarak doğrudan Ana Tablo son 16 turuna kaldı. Genç Kız Milli takımı Ana Tablo'da karşılaştığı Slovakya'yı 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Milliler çeyrek finalde karşılaştıkları Polonya'yı 3-1 mağlup ederek Yarı Finale yükseldi. U19 Genç Kız Milli takımımız Yarı finalde Romanya'ya 3-0 yenilerek finale çıkma hakkını elde edemedi.

YARI FİNAL: TÜRKİYE - ROMANYA: 0-3

Özge Yılmaz - Singeorzan: 0-3, Ece Haraç-Zaharia: 0-3, Zeynep Karaca-Mitrofan: 0-3)

ÇEYREK FİNAL: TÜRKİYE - POLONYA: 3-1

(Ece Haraç-Brzyska: 3-0, Özge Yılmaz-Sztwiertnia: 3-2, Zeynep Karaca-Wielgos: 1-3, Özge Yılmaz-Brzyska: 3-1)

SON 16 TURU: TÜRKİYE - SLOVAKYA: 3-0

(Özge Yılmaz-Lacenova: 3-1, Ece Haraç-İllasova: 3-1, Zeynep Karaca-Cicunova: 3-1)

GENÇ KIZLAR GRUP MAÇLARI

TÜRKİYE - NORVEÇ: 3-0

(Ece Haraç-Toftaker: 3-0, Özge Yılmaz-Hovden: 3-1, Zeynep Karaca-Kalvotn: 3-0)

TÜRKİYE - FRANSA: 1-3

(Ece Haraç-Cok: 1-3, Özge Yılmaz-Ca. Lutz: 3-2, Yağmur Karaca-Ch. Lutz: 1-3, Ece Haraç-Ca. Lutz: 0-3)

TÜRKİYE - SIRBİSTAN: 3-0

(Özge Yılmaz-Bezeg: 3-1, Ece Haraç-Tominjak: 3-1, Zeynep Karaca-Gvozdenovic: 3-2)

Kaynak: Habermetre

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