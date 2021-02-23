Araçtakilerle tartışan genç kız, kendisini seyir halindeki otomobilden attı
Kayseri'de bir genç kız iddiaya göre seyir halindeki aracın içerisindeki şahıslarla tartışmaya başladı. Vücudunun çeşitli yerleri kırılan kadın tedavi altına alınırken, polis olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.
Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre seyir halindeki aracın içerisindeki şahıslarla tartışan Rana Y., araç hareket halindeyken kendisini attı.
VATANDAŞLAR DURUMU EKİPLERE BİLDİRDİ
Rana Y.'nin yerde yattığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Rana Y.'ye ilk müdahalesini olay yerinde yaptı.
VÜCUDUNDA KIRIKLAR VAR
Acı içinde kalan Rana Y., ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Kırıkları olduğu öğrenilen Rana Y.'nin tedavisi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı