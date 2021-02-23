Araçtakilerle tartışan genç kız, kendisini seyir halindeki otomobilden attı
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Araçtakilerle tartışan genç kız, kendisini seyir halindeki otomobilden attı

23.02.2021 19:05 | Son Güncelleme: 23.02.2021 19:49

Kayseri'de bir genç kız iddiaya göre seyir halindeki aracın içerisindeki şahıslarla tartışmaya başladı. Vücudunun çeşitli yerleri kırılan kadın tedavi altına alınırken, polis olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre seyir halindeki aracın içerisindeki şahıslarla tartışan Rana Y., araç hareket halindeyken kendisini attı.

VATANDAŞLAR DURUMU EKİPLERE BİLDİRDİ

Rana Y.'nin yerde yattığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Rana Y.'ye ilk müdahalesini olay yerinde yaptı.

Araçtakilerle tartışan genç kız, kendisini seyir halindeki otomobilden attı

VÜCUDUNDA KIRIKLAR VAR

Acı içinde kalan Rana Y., ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Kırıkları olduğu öğrenilen Rana Y.'nin tedavisi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Araçtakilerle tartışan genç kız, kendisini seyir halindeki otomobilden attı
Araçtakilerle tartışan genç kız, kendisini seyir halindeki otomobilden attı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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