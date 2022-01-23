Genç kız evinde asılı halde ölmüş olarak bulundu

ANKARA'nın Mamak ilçesinde, evinde asılı olarak bulunan lise öğrencisi E.Ç.'nin (18) şüpheli ölümü üzerine anne ve babası gözaltına alındı.

ANKARA'nın Mamak ilçesinde, evinde asılı olarak bulunan lise öğrencisi E.Ç.'nin (18) şüpheli ölümü üzerine anne ve babası gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bostancık Mahallesi 1580'inci sokaktaki evde meydana geldi. Lise öğrencisi E.Ç.'nin kendini asarak intihar ettiği ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Kontrolde genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydaki şüpheler üzerine baba Y.Ç. ve anne H.Ç.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri